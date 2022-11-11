Не очень понимаю Ломаченко. Не могу найти логику, - олимпийский чемпион Беленюк

Об этом сообщает "Бомбардир".

По словам Беленюка, он не смотрел победный бой Ломаченко против Ортиса.

"Честно говоря, не очень его понимаю. Не знаю, что комментировать. Я не смотрел его бой. Его риторика с определенными публикациями, что он был теробороне - логики там найти я не смог", - сказал Жан Беленюк.

28 октября Василий Ломаченко высказался о Путине и рассказал, чем занимался в теробороне.

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