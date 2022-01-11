Не очень доволен, - Мыколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон" в Англии
Украинский защитник Виталий Мыколенко признался, что он не доволен тем, как начал дебютный матч за "Эвертон" в Кубке Англии
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
Мыколенко также поблагодарил за поддержку одноклубников и фанатов "Эвертона".
"Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, потому что сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне. Они оказывали огромную поддержку всем возможным". способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше. Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне пришлось испытать такую поддержку", сказал Миколенко.
- Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".
- 8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.
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