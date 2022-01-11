Не очень доволен, - Мыколенко прокомментировал свой дебют за "Эвертон" в Англии

Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".



Мыколенко также поблагодарил за поддержку одноклубников и фанатов "Эвертона".



"Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, потому что сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне. Они оказывали огромную поддержку всем возможным". способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше. Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне пришлось испытать такую поддержку", сказал Миколенко.

Напомним, 1 января было объявлено о переходе Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон".

8 января Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" и помог ему победить "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии.