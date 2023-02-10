Не очаровывайтесь мыльными пузырями. Не творите кумиров
Пока с нами США, наш министр обороны может не только английского не знать, а даже вообще не говорить. Чтобы только документы подписывал
Бесят тексты об оружии, которое Резникову хорошо "удается поставлять", потому что у него хороший английский.
Правда в том, что никто, кроме нескольких людей по всей стране, не знает, какова настоящая роль Резникова в поставках оружия.
Возможно, он красавчик, и благодаря ему мы получили на 10% больше оружия, чем получили бы с другим министром. Но точно такая же вероятность того, что с Резниковым мы, наоборот, недополучили 10% оружия, которое могли бы получить. Правда, первое или второе утверждение, не знаю ни я, ни вы, ни любой блоггер, пугающий коллапсом, когда Резников уйдет.
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По специальности своей деятельности я видел десятки прекрасных людей с прекрасным образованием, харизмой и позитивным имиджем, которые воровали, про*бывали и были уволены. Но это в бизнесе. Там деньги свои, а не государственные.
Совершенно точно можно утверждать, что одни Соединенные Штаты Америки предоставили и предоставит нам столько оружия и политической поддержки для получения оружия из других стран, которые не сделают и 50 лучших в мире Резниковых
Не очаровывайтесь мыльными пузырями. Не творите кумиров. Не утверждайте то, чего не знаете точно.
Совершенно точно можно утверждать, что одни Соединенные Штаты Америки предоставили и предоставит нам столько оружия и политической поддержки для получения оружия из других стран, которые не сделают и 50 лучших в мире Резниковых.
Расслабьтесь и переставайте бояться. Поставке оружия ничего не угрожает. Пока с нами США наш министр обороны может не только английского не знать, а даже вообще не говорить. Чтобы только документы подписывал.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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