"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия

Об этом бывший спецпредставитель по делам Украины сказал в ходе общения со СМИ, передает Еспресо.

Он подчеркнул, что риск какого-либо использования ядерного оружия всегда следует воспринимать серьезно, даже если его вероятность составляет 1%. Уолкер подчеркнул, что следует быть готовым, однако он считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия очень низкая.

"Я думаю, что это очень маловероятно по нескольким причинам. Одна из которых, если мы говорим о стратегическом обмене ядерным оружием между США и Россией - Россия этого не переживет, и они это знают", - объясняет Волкер.

По его мнению, если РФ применит ядерное оружие, это все равно не поможет Путину добиться своих целей.

"Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, которое может быть использовано на поле боя в Украине, для Владимира Путина это создает другую проблему. Во-первых, это не поможет ему захватить территорию – то, что он пытается сделать. Поэтому это не поможет достичь его целей", – говорит Волкер.

Экс-представитель США считает, что ответ Запада не обязательно будет ядерным, потому что "никто из нас не хочет жить в мире, где ядерное оружие используется регулярно".

"Многие страны сказали россиянам, что если вы используете ядерное оружие, будет прямой ответ, который приведет к катастрофическим последствиям для России. Путин услышал это от Соединенных Штатов, от НАТО, Китая, Индии", - говорит чиновник.

Уолкер считает, что из-за этих предупреждений российские военные осознают реальную опасность для себя.

Он также подчеркнул, что принятие о применении ядерного оружия – это решение не одного Путина.

"Это не решение одного человека в России, в отличие от большинства решений. Для использования ядерного оружия нужно действовать вместе с несколькими людьми, и, как я уже сказал, я не думаю, что военные этого хотят. А Путин не может допустить ситуацию, когда он отдает приказ, а военные его не выполняют. Поэтому даже для него есть риск. Так что я думаю, что все эти вещи невероятно усложняют для России этот шаг", - объяснил Волкер.

Чиновник считает, что необходимо и дальше продвигать месседж, что никто не пытается захватить территорию России и угрожать ей как государству, потому что российская доктрина как раз и заключается в том, что "ядерное оружие необходимо использовать для защиты государства".