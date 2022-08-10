Не обращайтесь с нашими детьми, как с собаками. The Insider получил жалобы россиян в прокуратуру о бесчеловечном поведении командиров в армии РФ
Российское издание получило доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру РФ по вопросам, связанным с войной России против Украины
Об этом пишет The Insider.
Журналистам вместе международной группой расследователей Bellingcat удалось подтвердить подлинность обращений россиян, "показывающих реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны".
В общей сложности в публикации приведены личные данные российских солдат и офицеров, большие фрагменты из примерно сорока обращений, в которых россияне требуют от военной прокуратуры РФ провести расследование по фактам злоупотреблений, произвола командиров, нарушение условий контрактов, отсутствия должного питания и т.д.
The Insider утверждает, что российские солдаты срочной службы обманом или принуждением отправляются на передовую и что солдатам не обеспечивают питание и медицинскую помощь.
Часть документов посвящена тому, что россияне не могут ничего узнать о судьбе отправленных на войну родных.
Российские граждане также пишут обращение в прокуратуру в связи с мародерством и преступлениями российских военнослужащих против мирного населения, в том числе на территориях, оккупированных Россией с 2014 года. "Они пришли нас защищать или грабить и убивать?" – написано в одном из опубликованных заявлений. В другом обращении армия РФ прямо названа "бандой профессиональных мародеров".
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