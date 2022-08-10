Об этом пишет The Insider.

Журналистам вместе международной группой расследователей Bellingcat удалось подтвердить подлинность обращений россиян, "показывающих реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны".

В общей сложности в публикации приведены личные данные российских солдат и офицеров, большие фрагменты из примерно сорока обращений, в которых россияне требуют от военной прокуратуры РФ провести расследование по фактам злоупотреблений, произвола командиров, нарушение условий контрактов, отсутствия должного питания и т.д.

The Insider утверждает, что российские солдаты срочной службы обманом или принуждением отправляются на передовую и что солдатам не обеспечивают питание и медицинскую помощь.

Часть документов посвящена тому, что россияне не могут ничего узнать о судьбе отправленных на войну родных.

Российские граждане также пишут обращение в прокуратуру в связи с мародерством и преступлениями российских военнослужащих против мирного населения, в том числе на территориях, оккупированных Россией с 2014 года. "Они пришли нас защищать или грабить и убивать?" – написано в одном из опубликованных заявлений. В другом обращении армия РФ прямо названа "бандой профессиональных мародеров".

В перехвате СБУ, обнародованном 10 августа, оккупант в Херсонской области жалуется , что их не отправляют на ротации.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а потом говорят "пропал без вести".

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказников

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