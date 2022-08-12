Не о чем думать, когда соглашаешься бороться за свободу, - американец Джей Блейк о решении волонтеров в Украине
Волонтер из Соединенных Штатов Америки Джейк Блейк, комментируя свое решение помогать Украине, рассказал, что не о чем думать, когда соглашаешься бороться за свободу
Американский волонтер поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Решение отправиться на войну не есть и не должно быть легким. Другое дело, когда соглашаешься бороться за свободу - здесь думать не о чем", - отметил Блейк.
Волонтер добавил, что после 24 февраля понял, что он должен быть в Украине, чтобы защищать свободу.
"Я всегда верил в свободу. Не в контексте своей собственной, я вообще верю и защищаю свободу во всем мире. Когда Россия прибегла к полномасштабному нападению на Украину, я почувствовал, что нужен здесь, чтобы защищать свободу", - заметил Джей Блейк.
- 12 июля музыкант Иван Семесюк в эфире Еспресо заявил, что волонтер - это очень важно, так создается тело нации.
- 11 августа стало известно, что во Львовской области 8-летний Юрий Напора собрал 77 тысяч гривен для армии уличными концертами в городах области.
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