В моей квартире нет света и не слишком тепло. Но я тепло одет. Мобильный интернет едва тянет, а связь – средней паршивости. Но я знаю, что мои собратья сейчас в двух направлениях сидят в окопах. Там тоже нет света. Но там гораздо холоднее. Ледяной ветер задувает в каждую возможную щель. Вода льется откуда угодно и обязательно за шиворот. Грязь залипла на берцах и они весят, как чугунные. Интернет есть благодаря Starlink's, а вот мобильной связи нет. От слова совсем. И плюс обстрелы, которые страшнее, чем все упомянутое ранее. Да, моим собратьям и всем воинам ВСУ сейчас сложно. Гораздо сложнее, чем нам в тылу. Поэтому нужно не ныть и жить тем, что так всегда не будет. Такое мнение на фронте мне всегда помогало.

Да, кремль хочет, чтобы нам было тяжело и потребовали от власти, чтобы Украина пошла на переговоры. Ибо на поле боя кремль непрерывно получает по зубам и только переговоры могут спасти рашистов от следующего разгрома, следующего побега, следующего позора. Если хотим победить, то нельзя подвергаться давлению врага. Кремль использует тактику террористов — атакует мирных граждан, чтобы они давили на власть и таким образом помогли ему добиться желаемого. Не дождется. Нас не сломить. Да, среди нас малодушны, но они в меньшинстве. А значит, и это мы тоже преодолеем.

Моим собратьям и всем воинам ВСУ сейчас сложно. Гораздо сложнее, чем нам в тылу. Поэтому нужно не ныть и жить тем, что так всегда не будет

Причина проста. Если уступим в малом, то уступим и всем остальным. Сначала кремль требует переговора. И если их дать ему, то дальше требования будут расти. Завтра кремль попросит отдать ему наших детей, наши города, наше право выбирать себе власть и право на свободу слова. Все это тоже отдать? Поэтому для мирных граждан фронт сейчас проходит в их городах и селах, квартирах и домах. Надо выдержать испытание. И мы выдержим. А ВСУ добьют этот час. Поэтому держите шеренгу и не поддавайтесь русским террористам.

И еще одна. Мы сражаемся за свое будущее. Рашисты сражаются за свое прошлое и за то, чтобы у нас не было будущего. Вот боритесь за свое будущее и за будущее своих детей и своей демократической, правовой, свободной, человечной, единой Украины. Эта цель стоит того, чтобы потерпеть. И победа будет нашей!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экснародный депутат Украины

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