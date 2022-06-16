Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Сейчас оружие сильнее, чем во времена Второй мировой войны. Артиллерия бьет дальше. На своем опыте могу сказать, что количество всегда влияет на качество. Это ресурс и возможность инструкторов. Сейчас обучение идет, но оно недостаточно глубокое. Так происходит в я принимал участие в обучении бригад, которые в начале войны были мобилизованы и брошены в бой, мы учили солдат стрелять из артиллерии, минометов, учили проводить разведку, сейчас бойцы уже работают самостоятельно. , которые находятся в корпусах резервов и проходят обучение, бойцов готовят, но нужно время, у нас его нет. На первое место выставляют подготовку, насколько это возможно, - заметил полковник.

Костенко также добавил, что на первых этапах мобилизации военкоматы сработали непрофессионально.

"Не хотелось бы, чтобы мы количеством подбирали качество. В начале мобилизации начали брать всех. Было много людей, которые не служили в армии, но люди были морально готовы защищать страну. Были люди, у которых не совпадать учетные военные специальности. Сейчас это налаживается, но время потеряно". - сказал полковник.

В Украине продолжается мобилизация , но ее темпы снизились, при необходимости процесс продолжат после 24 мая

Мобилизация в Украине: кто имеет право получить бронь

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