"Не нужно количеством подбирать качество": полковник Костенко о мобилизации в Украине
Полковник СБУ Роман Костенко уверен, что набирать солдат в армию до миллиона – это не тот путь, по которому нужно идти. Надо идти по техническому оснащению
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас оружие сильнее, чем во времена Второй мировой войны. Артиллерия бьет дальше. На своем опыте могу сказать, что количество всегда влияет на качество. Это ресурс и возможность инструкторов. Сейчас обучение идет, но оно недостаточно глубокое. Так происходит в я принимал участие в обучении бригад, которые в начале войны были мобилизованы и брошены в бой, мы учили солдат стрелять из артиллерии, минометов, учили проводить разведку, сейчас бойцы уже работают самостоятельно. , которые находятся в корпусах резервов и проходят обучение, бойцов готовят, но нужно время, у нас его нет. На первое место выставляют подготовку, насколько это возможно, - заметил полковник.
Костенко также добавил, что на первых этапах мобилизации военкоматы сработали непрофессионально.
"Не хотелось бы, чтобы мы количеством подбирали качество. В начале мобилизации начали брать всех. Было много людей, которые не служили в армии, но люди были морально готовы защищать страну. Были люди, у которых не совпадать учетные военные специальности. Сейчас это налаживается, но время потеряно". - сказал полковник.
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