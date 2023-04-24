Реакцию опубликовал на своей facebook-странице представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. И это право было неоднократно подтверждено на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе Венгрии.

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы", – написал Николенко.

В МИД подчеркнули, что нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО. В то же время украинское членство усилит Альянс и исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии, представитель крайней правой венгерской партии "Наша Родина" Дора Дуро в интервью российскому изданию "Известия" заявила, мол, вступление Украины в НАТО без рисков безопасности возможно лишь при условии, что такой шаг одобрит Россия.

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу, – сказала Дуро. – Без риска начала войны вступление Украины возможно только в случае, если Россия одобрит это посредством определенного соглашения".