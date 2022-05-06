"Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит": СБУ перехватила разговор россиян об оказавшихся в РФ украинцах

Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по-одному кормить, а кормят по-другому", – рассказала россиянка.

Женщина вместе с мужем, который служит в армии РФ, не подбирала слова, в частности прозвучало высказывание: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Из разговора видно, что украинцы ожидали совсем другого приема со стороны России.

"Так реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса".

Отыграв роль "беженцев" на РосТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают", – добавляют в пресс-службе.

Служба безопасности Украины перехватила разговор дежурного российского оккупанта с его супругой. В ней говорится, что захватчики гонят домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb