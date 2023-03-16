"Не несет правовых последствий": МИД назвало "ничтожным" закон РФ по выходу из украинского гражданства
Министерство иностранных дел заявило, что ничтожный закон России о выходе из украинского гражданства жителей временно оккупированных территорий является грубым нарушением права
Об этом информирует МИД Украины .
"Закон госдумы России грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Он ничтожен и не несет правовых последствий. Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, будут сохранять гражданство Украины, несмотря на российское законодательство", - пишет пресс-служба.
В заявлении говорится, что процедура выхода из гражданства Украины четко очерчена действующим нашим законодательством.
"Все владельцы украинских паспортов, не прошедшие предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины и могут рассчитывать на защиту Украинского государства в рамках Конституции и законов Украины", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел.
Читайте также: На Донетчине оккупанты нашли способ "легализовать" мародерство заброшенных домов
МИД призвал мировое сообщество осудить очередное преступление РФ и усилить военную помощь Украины для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий.
Напомним, 14 марта госдума России приняла законопроект, согласно которому украинцы, получившие на временно оккупированных территориях российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти.
Предлагается считать прекращенным гражданство со дня подачи заявления о выходе.
Так рашисты уже терроризируют мирное население в Мелитополе.
Кроме того, за отказ получать российские паспорта – оккупанты устраивают геноцид и не оказывают медуслуги.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.95
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное