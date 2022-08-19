"Не наша война": производители Восточной Германии призвали канцлера отменить все санкции против России
Бизнес-ассоциация производителей Восточной Германии призвала Канцлера Германии отменить все санкции против России из-за опасений за собственное будущее
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо ассоциации производителей Восточной Германии.
"Мы как мастера знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее большинство не готово жертвовать своим тяжело заработанным уровнем жизни ради Украины. Это не наша война!", - говорится в обращении к Шольцу.
Торговая ассоциация района Галле-Заалекрайс в Саксонии-Анхальт призвала канцлера Олафа Шольца (СДПГ) прекратить все санкции против России. 16 подписавших призывают к переговорам о прекращении войны против Украины.
Кроме того, у Шольца спрашивают, "хочет ли быть канцлером, разрушившим Германию и пожертвовать своей страной".
- 6 июля консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября. Режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.
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