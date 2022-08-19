Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо ассоциации производителей Восточной Германии.

"Мы как мастера знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее большинство не готово жертвовать своим тяжело заработанным уровнем жизни ради Украины. Это не наша война!", - говорится в обращении к Шольцу.

Торговая ассоциация района Галле-Заалекрайс в Саксонии-Анхальт призвала канцлера Олафа Шольца (СДПГ) прекратить все санкции против России. 16 подписавших призывают к переговорам о прекращении войны против Украины.

Кроме того, у Шольца спрашивают, "хочет ли быть канцлером, разрушившим Германию и пожертвовать своей страной".

6 июля консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября. Режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

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