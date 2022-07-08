"Не наплевать на санкции". Путин требует у российских компаний готовиться к нефтяному эмбарго
Президент России признал негативное влияние санкций на экономику
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Путин также признал, что добыча газа в январе — мае сократилась на 2%, но ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе остается стабильной. При этом он рассказал, что объемы производства нефти растут, и с начала года уровень добычи превысил показатель предыдущего года на 3,5%. В связи с этим Россия будет наращивать инфраструктуру для экспорта газа и нефти на юг и Восток.
Однако когда речь зашла о санкциях, то Путин заявил: "Некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по устранению возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они как можно дальше, все уже в прошлом мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть".
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