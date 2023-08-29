"Не намеревался восхвалять империализм": в Ватикане разъяснили слова Папы Франциска о РФ

Об этом заявил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни.

"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад... Папа хотел подбодрить молодых людей, чтобы они сохраняли и продвигали то, что позитивно в великом русском культурно-духовном наследии и, безусловно, не собирался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать некоторые соответствующие исторические периоды", – пояснил глава пресс-службы.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".