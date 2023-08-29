Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Не намеревался восхвалять империализм": в Ватикане разъяснили слова Папы Франциска о РФ

"Не намеревался восхвалять империализм": в Ватикане разъяснили слова Папы Франциска о РФ

29 августа, 2023 вторник
13:57
Мир

Папа Римский Франциск хотел подбодрить молодых людей и поощрить их ценить достояние русской культуры, но не намеревался восхвалять империализм

Об этом заявил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни.

"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад... Папа хотел подбодрить молодых людей, чтобы они сохраняли и продвигали то, что позитивно в великом русском культурно-духовном наследии и, безусловно, не собирался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать некоторые соответствующие исторические периоды", – пояснил глава пресс-службы.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

Новости
Россия
Папа Римський Франциск
Читайте также:
безпілотник, дрон
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
29 августа, 2023 вторник
Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена
28 августа, 2023 понедельник
Папа Франциск в Петербурге назвал россиян "потомками большой культуры и человечности", МИД Украины отреагировало
Киев
+36°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
15:46
Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей
15:35
Депутат госдумы призвал ударить тактическим ядерным оружием по Работиному на Запорожье
15:32
Обновлено
Атака РФ 28 августа: количество погибших на Полтавщине выросло до четырех
15:25
Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
15:15
Инфографика
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
15:12
Поощряют жениться "вовремя": в Китае предлагают вознаграждение молодоженам, если невесте до 25 лет
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:48
Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
14:37
Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
14:31
В Челябинской области упал вертолет ФСБ, весь экипаж погиб, — росСМИ
14:29
В Киеве офлайн будут учиться 240 тыс. школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом
14:24
"Из-за невозможности очного обучения": оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск
14:22
Эксклюзив
На фото акция в поддержку Украины в Кракове
Около трети беженцев, вероятно, не вернутся в Украину, – экономист Пендзин
14:21
В Тайване заявили о риске эскалации конфликта с Китаем из-за военных маневров в проливе у острова
14:14
В "шахедах" стало больше российских деталей: ГУР ищет, где РФ собирает дроны
14:11
Компания WordPress продает домены со 100-летней регистрацией
14:02
OPINION
"Теология замещения" и другие российские нарративы по Холокосту
13:54
Обновлено
Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников
13:47
Оккупанты завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистских "учебников": больше всего – по истории
13:47
На границе Беларуси с Украиной из-за удара молнии сдетонировали несколько мин, повреждена железная дорога
13:47
Опрос: после полномасштабного вторжения РФ большинство украинцев изменили восприятие эффективности власти и видение будущего
13:42
Эксклюзив
Папа Франциск
В скандальном заявлении Папы Франциска есть признаки двух элементов операции РФ, – милитарный историк
13:36
Коллаборанты жалуются на большое количество желто-голубой символики
13:16
Обновлено
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
13:14
Судью Тандира, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем, отстранили от совершения правосудия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV