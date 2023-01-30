Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Разговоры идут о том, что страны-доноры будут формировать именно танковую бригаду из Leopard 2 – это чуть меньше сотни машин. Это единица, которая может изменить ситуацию на поле боя и участке фронта. Это мощная сила, которая имеет исключительные возможности по ведению боевых действий в прорыве линий обороны", – заявил он.

Катков спрогнозировал, когда танки могут оказаться на фронте.

"Обучение танкистов завершится к концу марта, но есть и период боевого слаживания танковой бригады. Он также требует определенного времени и будет происходить на территории Украины. Не стоит ждать того, что в первых числах апреля танки начнут атаковать. Скорее всего, еще будет определенный период, чтобы получить всю технику и провести боевое слаживание подразделения на новых танках. Это период определенный", - подытожил эксперт.

Министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года.