Не надо ждать, что танки Leopard уже в начале апреля будут на поле боя, – главред Defense Express Катков
Обучение танкистов на Leopard завершится к концу марта, но будет еще период боевого слаживания танковой бригады - он также требует определенного времени
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Разговоры идут о том, что страны-доноры будут формировать именно танковую бригаду из Leopard 2 – это чуть меньше сотни машин. Это единица, которая может изменить ситуацию на поле боя и участке фронта. Это мощная сила, которая имеет исключительные возможности по ведению боевых действий в прорыве линий обороны", – заявил он.
Катков спрогнозировал, когда танки могут оказаться на фронте.
"Обучение танкистов завершится к концу марта, но есть и период боевого слаживания танковой бригады. Он также требует определенного времени и будет происходить на территории Украины. Не стоит ждать того, что в первых числах апреля танки начнут атаковать. Скорее всего, еще будет определенный период, чтобы получить всю технику и провести боевое слаживание подразделения на новых танках. Это период определенный", - подытожил эксперт.
- Министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года.
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