Не надо расслабляться: Игнат о снижении интенсивности российских обстрелов Киева
Кратковременное прекращение обстрелов столицы может быть связано с планами врага или с ограниченными запасами ракет у дронов в российской армии
Об этом информирует в Медиацентре Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .
"Бывают дни, когда больше, бывают дни, когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов, то это не значит, что нужно расслабляться, и они уменьшились", – сказал военный.
Игнат считает, что враг может готовиться или перенаправлять свои силы на другие направления. Также это может быть связано с тем, что запасы ракет и дронов у неприятеля не бесконечны.
"Это все надо где-то брать, в частности у Ирана, если мы говорим о "шахедах". И в своем в военно-промышленном комплексе, который в России, к сожалению, работает. Но ведь изготовить крылатые ракеты не так быстро", - добавил спикер.
Статистика показывает, что большинство ракетных ударов врага по Украине проходят ночью, поскольку это усложняет работу противовоздушной обороны. Также борьба с "шахедами" сложна.
"Чтобы наша ПВО имела довольно много проблем, их запускают с разных направлений, разными маршрутами, что затрудняет работу противовоздушной обороны и рассредоточивает внимание наших зенитчиков и других специалистов, которые сбивают эти БПЛА", - рассказал Игнат.
Различные составляющие сил обороны, включая крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки и ПЗРК, работают над уничтожением дронов. Истребители также выполняют роль ПВО. Однако военный отметил, что эффективность была бы значительно выше, если бы вместо МиГ-29 использовали F-16.
- Ночью и на рассвете 3 июля российское войско снова атаковало регионы Украины. Взрывы слышали в Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях, работала противовоздушная оборона.
- За минувшие сутки, 2 июля, российские войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 11 человек получили ранения.
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