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OPINION

Не надо перекладывать ответственность за изменения на тех, кто вернется с войны

Юрий Гудыменко
11 мартa, 2023 суббота
19:43
Мнение

Снова вижу в комментариях классическое "вот ребята с фронта вернутся и наведут порядок"

Есть ху**вые новости. Да не будет. А если будет, то вам не понравится.

Я даже не говорю, что огромная часть интеллектуальной элиты моего поколения, которая должна стать политической элитой, никогда с фронта не вернется. Те, кто должен стать мэрами городов, министрами, реформаторами, депутатами, те, кто хотел бы и мог изменить что-то к лучшему, будут лежать в земле, и их уже много, а будет еще больше. А из тех, кто вернется в живых, будет огромное количество раненых, искалеченных или просто психологически травмированных. Добавьте множество тех, кто вместо продолжения борьбы за страну будет вынужден заново строить свою собственную жизнь: с разрушенным домом, без работы, с забытыми мирными навыками, возможно – без семьи или с проблемами в семье, которые придется решать. Вот вам портрет "потерянного поколения" – не в ремарковском значении, потому что на фронте все поколения присутствуют, а в политическом, потому что те 30+, которые должны эволюционно занять свои места за 3-5 лет, и потом уступить тем, кому сейчас 18-20, в значительной степени уничтожены войной – как физически, так и морально.

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Вот вам портрет "потерянного поколения" – не в ремарковском значении, потому что на фронте все поколения присутствуют, а в политическом, потому что те 30+, которые должны эволюционно занять свои места за 3-5 лет, и потом уступить тем, кому сейчас 18 - 20, в значительной степени уничтожены войной – как физически, так и морально

Плюс добавьте, пожалуйста, огромный уровень внутренней агрессии, накопленной в людях, которая преимущественно не находит выхода наружу, а затем выплескивается на окружающих – и на ветеранов она выплеснется тоже. Это ты сейчас, братец, герой войны, наш котик, гордость, честь и слава. Как только дембельнешься и решишь что-то изменить хоть в собственном селе, не говоря уже о стране, сразу услышишь о себе, что воевал ты не там и не так, на передке не был, волонтерку пиз**ил, и вообще алкаш и наркоман. И готовым к такому психологическому перепаду будет не каждый боец, можете мне поверить. Даже те, кто видел настоящий ад вокруг себя, не всегда смогут оказать сопротивление, когда этот ад им устроят якобы свои.

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Откровенно не хочу расписывать дальше, хотя пунктов еще много. Итог у этого один. Если мы хотим перемен к лучшему, поработать придется всем. И не надо перекладывать полную моральную ответственность за изменения на вернувшихся с фронта пацанов и девушек. Голосовать будут не только они, вносить изменения могут не только они, жить в стране будут не только они. Так или вместе, или никак.

И начинать следует уже сейчас, кстати.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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