"Не надо недооценивать ресурсы РФ": в Минобороны Украины заявили, что оккупанты готовы продолжать войну, хоть и с меньшей интенсивностью
У РФ достаточно человеческого ресурса, чтобы продолжать войну против Украины. В то же время оккупанты не могут продолжать ее с той же интенсивностью, с которой начинали
Об этом в эфире телемарафона 3 января заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"У россиян есть огромный человеческий ресурс, который они могут использовать, и они пытаются его привлекать. Не надо недооценивать ресурс РФ как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести боевые действия с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы вести эту войну", - сказала замглавы МО.
По ее словам, эпицентром боевых действий остается Донецкая область.
"Враг именно там сконцентрировал свои мощности, вооружение, личный состав и военную технику. Сейчас, с одной стороны, это наша победа, что мы так мощно держимся, но с другой стороны, надо понимать цену этому всему. Это очень сложные бои, это очень утомительно для наших защитников, сейчас все, что нужно в войне, – это мощная мотивация, профессионализм и вооружение", - добавила Маляр.
- 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.
- Британская разведка не прогнозирует значительного прогресса россиян в продвижении по направлению Бахмута Донецкой области.
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