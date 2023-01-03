Об этом в эфире телемарафона 3 января заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"У россиян есть огромный человеческий ресурс, который они могут использовать, и они пытаются его привлекать. Не надо недооценивать ресурс РФ как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести боевые действия с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы вести эту войну", - сказала замглавы МО.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается Донецкая область.

"Враг именно там сконцентрировал свои мощности, вооружение, личный состав и военную технику. Сейчас, с одной стороны, это наша победа, что мы так мощно держимся, но с другой стороны, надо понимать цену этому всему. Это очень сложные бои, это очень утомительно для наших защитников, сейчас все, что нужно в войне, – это мощная мотивация, профессионализм и вооружение", - добавила Маляр.

3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Британская разведка не прогнозирует значительного прогресса россиян в продвижении по направлению Бахмута Донецкой области.

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