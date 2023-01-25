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OPINION

Не надо искать виновных в отказе Германии давать нам танки

Сергей Марченко
25 января, 2023 среда
14:03
Мнение

Говорят, Зеленский как-то не так просил, не тогда, не теми словами. Не нужно так. Мир помогает не Украине, а самому себе!

Когда не дали танки, начались поиски виновных среди своих. Говорят, Зеленский как-то не так просил, не тогда, не теми словами. Не нужно так. Во-первых, потому что другого президента у нас нет и не будет до конца войны. А во-вторых, потому, что такие утверждения не имеют оснований.

Если бы нам действительно давали оружие в зависимости от того, что скажет Зеленский, мы не получили бы и десятой доли того, что мы имеем сейчас.

Ибо наш основной донор и безудержный лоббист, выбивающий нам оружие у всего мира, – это США. Те же США, где президентом Джо Байден. Тот же Байден, против которого Зеленский сговорился с Трампом перед выборами в Штатах.

Наш основной донор и безудержный лоббист, выбивающий нам оружие у всего мира – это США. Те же США, где президентом Джо Байден. Тот же Байден, против которого Зеленский сговорился с Трампом перед выборами в Штатах

И если бы было все, как некоторые говорят, и помощь зависела от поступков Зеленского, этот дипломатический факап президента Украины тупо перечеркнул бы все. Вряд ли Байден горел желанием помогать тому, кто изо всех сил работал на его поражение на выборах.

Но, слава богу, интересы США – это не интересы Байдена. Поэтому сам Байден натянул на лицо улыбку и пошел жать недавнему обидчику руку и снабжать оружием.

Давайте еще раз, по буквам: своей военной помощью мир помогает не Украине, а самому себе!

И это не красивая метафора, а факт, совершенно четко осознанный всеми помогающими правительствами. И когда Дания передает все 18 Цезарей, которые она имела на вооружении, это не потому, что Дания так щедра. Это потому, что Цезари датской армии очень малая цена за то, что бесноватых остановят в Украине, а не в Дании.

Именно поэтому поставка оружия не прекратится никогда и будет тем более мощной, чем больше мы будем нуждаться.

Если говорить в стратегическом измерении, то чтобы Зеленский не говорил хорошего или плохого для наших партнеров, оружие они будут поставлять так же, как поставляли. Ибо поставляют для себя, а не для Зеленского

Речи Зеленского могут повлиять на поставки, но это краткосрочное и незначительное влияние. Если говорить в стратегическом измерении, то чтобы Зеленский не говорил хорошего или плохого для наших партнеров, оружие они будут поставлять так же, как поставляли. Потому что поставляют для себя, а не для Зеленского.

Отказ Германии по Леопардам не потому, что Зеленский сказал в интервью "Дай танки!". А потому, что в случае, если Путин окончательно потеряет рассудок, ядерные ракеты могут полететь и в Германию. Да, вероятность этого низка, но она существует и она вполне реальна. Итак, задайте себе вопрос, готовы ли вы помогать соседям, если это будет угрожать ядерной бомбой вам? Уверен, немцы дадут танки. Просто им нужно немного времени для того, чтобы перестать бояться.

Снабжение тяжелого оружия, самолетов, ракет большой дальности будет происходить независимо от любых заявлений из Украины. Вопросы нашей обороноспособности курируются в Вашингтоне. Слава богу, там взрослые, и что бы мы здесь ни вытворяли, пока ВСУ дерутся, они будут иметь всю возможную поддержку.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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