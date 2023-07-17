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OPINION

Не надо быковать...

17 июля, 2023 понедельник
10:08
Мнение

Ну, и я скажу о наезде ОПы на министра обороны Британии Бена Уоллеса

Есть такое понятие, как институция.

Есть институт – президент США.

Там не президент единолично валяет дурака и решает, как восточный султан международную политику.

Там изучается общественное мнение социологами.

Затем мозговые аналитические центры дают рекомендации.

Затем изучается мнение ведущих ЛОМов (лидеров общественного мнения).

Собирается по вопросу/или какой-либо политики — позитив/негатив от своих (в случае Байдена — демократов) конгрессменов/сенаторов.

А потом от политических оппонентов (в такой ситуации республиканцев).

За выработкой политики такого институции, как президент США, стоят тысячи человек.

Даже Пу прислушивается к своим же ушлепкам и желаниям глубинного народа.

Ведь это им хочется "деды воевали, надо повторить". Вот бедняга и повторяет, как может.

Но в ОПе ермаки/подоляки по КВН забыли узнать о политике, ментальности и здравом смысле.

Ибо есть институция, а есть личность.

И Байден, как президент, обязательно будет оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Потому что такая уж политика выработана.

Но Байден как человек может (и имеет право) надуть губы еще после прессухи раннего Зе!, который смеялся, когда Деркач с Костиком Куликом (такой артемончик Коломойского) — топили Байдена перед выборами, очерняя Байдена-младшего.

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А потом было еще:

– Але, гараж! Байден, почему мы не в НАТО.

Даже элементарное. На встречу с Байденом министр МИД Кулеба пришел в тапочках без носков.

А что? Стиль такой — подумают Зе!избиратели.

Твою дивизию! – в лучшем случае подумают карьерные дипломаты.

Делавшие карьеру (как и Байден) еще при Брежневых/Горбачевых. Когда этих мальчишек еще мамы в колясках выгуливали.

Если вы быкуете против профессора, вам трудно сдать что-нибудь на юрфаке Криворожского вуза. Даже если и ваш папочка профессор соседнего факультета.

Но у наших такое отношение к другим.

Метод быкования.

Но такое поведение пропустит институция (как условная печать в сейфе).

Но обидится человек.

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Так и с Беном Уоллесом.

Наезд – оскорбление.

Здесь вам ребята не Амазон. Здесь хотя бы поблагодарить элементарно нужно.

Но вместо этого положительные блоггеры ОПы раздувают хайп:

- Мы здесь за вас всех воюем, а вы, а вы, а вы...

Как будто это действительно они воюют: ермаки/подоляки/лещенки.

Не надо просто путать Офис президента с украинским народом и государством Украина.

А они путают.

Учитесь мыть шею, ребята, если хотите в клуб джентльменов.

И не вытирайте сопли рукавом. И надевайте носки.

Тогда и самолеты скорее получим.

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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