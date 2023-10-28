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Не надо беспокоиться об украинцах, у них своя квота по оружию, которая никуда не денется: израильский политолог о военной помощи США Украине и Израилю

28 октября, 2023 суббота
18:04
Война с Россией

Профессор политических наук университета Бар-Илан Зеев Ханин в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что поддержка США отвечает союзническим отношениям, поэтому и Украина, и Израиль получат максимально помощь

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Авианосные группы США в Средиземном море - это фактор сдерживания Ирана, а также фактор сдерживания и Израиля, между прочим. Это значит, что если вы нам не даете решить проблему самим, то становитесь рядом с нами. Все предыдущие годы ответ США был уклончивым. А сегодня ответ таков: смотрите, вот две авианосные группы, вот наш эсминец сбивает ракеты, которые хуститы выпустили по приказу из Ирана в вашу сторону, были ли они направлены на военные базы США в Ираке или на юг Израиля, по большому счету не важно "Помимо того, эсминец американского флота сбил их на подлете. Кстати, еще один беспилотник сбила ПВО Саудовской Аравии", - рассказал израильский политолог.

По его мнению, есть определенный фактор и говорят: решайте свои проблемы , мы рядом, это пока локальный конфликт и оставим его таким, не нужно нам пока Третьей мировой в полном объеме. Поскольку Китай сразу начнет реализовывать свои интересы в Юго-Восточной Азии, китайские корабли уже пришли в Персидский залив.

"И в целом США считают, что пока нужно распределить обязанности. А это заключается в том, что США предоставят столько оружия, сколько нужно, прежде всего боеприпасов. И не надо беспокоиться об украинцах, у них своя квота, она нигде не денется. Сейчас программа перевооружения армии США и все, что есть на вооружении, получат союзники в Восточной Европе. Поэтому занимайтесь выполнением тех задач, которые представляют наши общие интересы", - прокомментировал Зеев Ханин.

По его словам, есть слухи, что солдатам американской армии упразднили отпуска, потому что есть вероятность того, что им придется перебазироваться на Ближний Восток.

Понятно, что за Израиль американцы не будут воевать, они никогда не воевали на территории Израиля, и нам этого не нужно. видение. Я считаю, это тот максимум и лучшее, что все мы, я имею в виду вас также, могли бы получить в этой ситуации", - резюмировал Ханин.

  • 22 октября The New York Times написал о заявлении Пентагона о том, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, отправят Израилю.
  • 24 октября в США прокомментировали сообщение о передаче Израиля 155-мм снарядов, обещанным Украине
  • 27 октября новый спикер палаты представителей США заявил, что финансирование Украины и Израиля должно решаться отдельно





 

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допомога США Україні
Война в Израиле
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