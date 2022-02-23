"Не на том этапе": главарь "ДНР" Пушилин о возможных планах захватить всю Донецкую область
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в ответ на вопрос, собираются ли боевики вместе с российской армией отвоевывать у Украины остальную Донецкую область, ответил, что пока они находятся "не на том этапе", а войск России в "республике" якобы нет
Об этом сообщает "Украинская правда" .
Издание пишет, что этот вопрос вызвал улыбку у секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, также присутствовавшего на встрече с журналистами.
"Мы еще не на этом этапе. Мы находимся на этапе, когда войска противника находятся на линии соприкосновения и в любой момент могут перейти в наступление. Мы с этим еще ничего не сделали", – сказал Пушилин.
Он также заверил, что "пока российские войска здесь (в ОРДО) не находятся", и "республика" пока их звать не собирается.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Совет Федерации и Госдума России единогласно приняли решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР".
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