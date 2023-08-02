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"Не на Донецком направлении": капитан ВСУ Прозапас выразил мнение, где решается судьба войны

2 августа, 2023 среда
19:16
Война с Россией

Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что Силы обороны продавливают оборонительные порядки врага на южном фронте

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Считаю, что судьба войны решается не на Донецком направлении. Ключевая битва может быть на южном фронте - это Запорожская и Херсонская области, возможно еще западная часть Донетчины. Там концентрируются основные усилия ВСУ. Более 2 месяцев там идут ожесточенные бои, и там мы имеем наибольшие промежуточные успехи. Потому что мы прогрызаем оборонительные порядки россиян, пытаясь найти слабые места врага. Хотя можно сказать, что они уже найдены", – подчеркнул Прозапас.

Капитан ВСУ также добавил, что война приняла ресурсный характер.

"Мы должны передавить и перемолоть военную машину агрессора. Опыт у ВСУ уже достаточный, но не надо забывать, что у армии РФ еще есть серьезные ресурсы", - подчеркнул Прозапас.

  • В Минобороны 31 июля отмечали, что ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении.
  • Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 247 230 солдат. Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Шахтерском направлениях.





 

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