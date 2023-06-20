Фото она опубликовала в Facebook .

Она рассказала, что во время встречи чиновники обсудили сотрудничество с послом Японии, а также подчеркнула, что Кирилл Буданов жив и здоров, несмотря на фейки РФ.

"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори.

Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", – говорится в сообщении.

Фейк о болезни Буданова

Российские пропагандистские СМИ заявили, что 29 мая РФ обстреляла здание Главного управления разведки Украины, в результате чего был "ранен" Кирилл Буданов. По словам российских изданий, главу разведки доставили в Германию на лечение, где он "находился в тяжелом состоянии".

Позже вражеские медиа, якобы ссылаясь на материал немецкого издания Stern, заявили, что глава ГУР "находится в коме". Издание опровергло существование этого материала и заявило, что это фейк российских пропагандистов.

Сам Кирилл Буданов 20 июня высмеял фейки российской пропаганды.



"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сне к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - прокомментировал глава ГУР.