"Не муляж": Буданов после российских фейков о его здоровье встретился с послом Японии и заместителем Кулебы Джапаровой
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото со встречи главы ГУР Кирилла Буданова с послом Японии Мацудой Кунинори и таким образом опровергла фейк России о "болезни" главы разведки
Фото она опубликовала в Facebook .
Она рассказала, что во время встречи чиновники обсудили сотрудничество с послом Японии, а также подчеркнула, что Кирилл Буданов жив и здоров, несмотря на фейки РФ.
"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори.
Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", – говорится в сообщении.
Фейк о болезни Буданова
Российские пропагандистские СМИ заявили, что 29 мая РФ обстреляла здание Главного управления разведки Украины, в результате чего был "ранен" Кирилл Буданов. По словам российских изданий, главу разведки доставили в Германию на лечение, где он "находился в тяжелом состоянии".
Позже вражеские медиа, якобы ссылаясь на материал немецкого издания Stern, заявили, что глава ГУР "находится в коме". Издание опровергло существование этого материала и заявило, что это фейк российских пропагандистов.
Сам Кирилл Буданов 20 июня высмеял фейки российской пропаганды.
"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сне к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - прокомментировал глава ГУР.
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