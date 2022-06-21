"Не может РФ с кем-то объединиться": Песков заявил о юридическом казусе по поводу псевдореферендума в "Южной Осетии"
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в подготовке "референдума" о вхождении непризнанной "Южной Осетии" в Россию произошел "юридический казус"
Об этом сообщает Интерфакс.
"Постановка вопроса об объединении (с РФ, – ред.) – там так было сформулировано. Здесь какой-то юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет", – объяснил он.
Он добавил, что разобраться с "юридическим казусом" должны самопровозглашенные власти "Южной Осетии".
- "Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению к своему составу оккупированной в Грузии "Южной Осетии".
- 30 мая новый президент псевдообразования Южная Осетия Алан Глагоев приостановил указ своего предшественника о назначении псевдорефендума по присоединению к России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное