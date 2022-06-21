Об этом сообщает Интерфакс.

"Постановка вопроса об объединении (с РФ, – ред.) – там так было сформулировано. Здесь какой-то юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет", – объяснил он.

Он добавил, что разобраться с "юридическим казусом" должны самопровозглашенные власти "Южной Осетии".

"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению к своему составу оккупированной в Грузии "Южной Осетии".

30 мая новый президент псевдообразования Южная Осетия Алан Глагоев приостановил указ своего предшественника о назначении псевдорефендума по присоединению к России.