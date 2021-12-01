"Не может идти речи": Россия об идее Эрдогана о посредничестве Турции в урегулировании войны на востоке Украины
МИД РФ отверг предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании войны между Украиной и Россией
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
При этом пресс-секретарь МИДа оккупантов назвала войну на востоке Украины "внутриукраинским конфликтом".
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала Захарова.
При этом представитель РФ обвинила Украину в "агрессивных планах", от которых, по ее мнению, Турция могла бы попытаться отговорить украинскую власть.
- Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.
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