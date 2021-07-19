Не может частный проект иметь "безусловную и безоговорочную" поддержку государства, - Дробович о Бабьем Яре

Об этом в статье на Радио Свобода пишет Мария Щур.



Диаспора - за прозрачный и системный подход государства к политике памяти, - Касянчук

Ссылаясь на меморандум между Всемирным конгрессом Украины и правительством Украины, сказал директор миссии ВКУ в Украине Сергей Касянчук.

Также, согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, подобного мнения придерживается и большинство украинский, которые считают, в частности, что форма и содержание памяти жертв нацистов в Бабьем Яру должны определять украинские государственные органы, и почти половина (48% ) опрошенных против участия российских спонсоров в создании мест памяти в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, выступая на прошлой неделе на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", посвященному 30-летию восстановления Независимости Украины, заявил, как отмечают историки, о своей поддержке частного проекта с мемориализации Бабьего Яра с участием российских бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину.

Говоря от имени мировой украинской диаспоры, директор миссии ВКУ в Украине Сергей Касянчук сказал, что зарубежные украинцы готовы поддержать «ключевые культурные проекты и места памяти мирового и национального значения» при условии, что Украинское государство и его институты возьмут на себя руководящую роль в внедрении этих проектов.

«В декабре прошлого года мы подписали меморандум с украинским правительством, в котором есть такой пункт: "строительство и развитие ключевых культурных проектов и мест памяти мирового и национального значения". Речь идет о Национальном музее-мемориале Голодомора, Национальном музейном комплексе Героев «Небесной сотни» - музее Революции достоинства и третьем - и здесь важно само название - Национальный историко-культурный заповедник «Бабий Яр». То есть мы точно вписали название государственного проекту, а не частного проекту - и это принципиальная вещь », - отметил Касянчук.

По мнению СКУ, организации, объединяющей около 20000000 украинцев более чем 64 странах мира, Украинскому государству нужна помощь в организации системной работы в области политики памяти.

По словам Касянчука, речь идет о «выработки прозрачных и действенных принципов государственно-частного партнерства, где государство отвечает за сохранение и развитие активов этих мемориальных комплексов, по выработке государственной системной концепции развития названных комплексов, а общество, доноры и меценаты, включая диаспорой, помогают информационно, организационно и финансово в непосредственном осуществлении этих проектов".

Касянчук отмечает, что, согласно меморандуму, они должны быть «реализованы на мировом современном уровне, чтобы распространяли соответствующие месседжи и нарративы для украинского общества и мировой общественности».

Скандал с российским проектом в Бабьем Яру заставил заговорить о о том, кто формулировать месседжи, и нарративы в политике памяти, особенно в вопросе памяти о жертвах Бабьего Яра, идут не первый год в связи с тем, что украинский концепцию, предложенную Институтом истории Украины, Украинское государство в лице президента и правительства не поддержали. Вместе с тем президент Владимир Зеленский заявил о поддержке частного проекту, говорят историки, главными спонсорами которого являются российские бизнесмены, близкие к президенту Путину и даже включены в передсанкцийни списки в США.

Общественность - за ведущую роль государства в формировании политики памяти и против участия российских спонсоров

В своих многочисленных обращениях представители украинской общественности писали о том, что «проект, в котором есть деньги российских миллиардеров, во время войны, которую ведет Россия против Украины, не может считаться беспристрастным».

Они также отмечали, что «культура и политика памяти является неотъемлемой частью суверенитета и субъектности Украины». «Суверенитет и субъектность зависят не только от того, насколько хорошо защищаются границы страны. Но и от того, способна ли она защищать свой культурный и информационное пространство », - говорится в одном из обращений группы« Первого декабря », объединяющая бывших советских диссидентов, ученых, писателей, культурных и религиозных деятелей.

Эту позицию разделяет и шире украинская общественность. В недавнем опросе, который провел фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, большинство респондентов считают необходимым участие государства в финансировании создания мемориала и музея в Бабьем Яру.

Как говорится в исследовании, 39% считают, что государство должно это делать вместе с частными меценатами из разных стран, 22% - что средства на такой мемориал и музей должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины, а 13,5% убеждены, что государство должно сотрудничать только с теми меценатами, которые являются гражданами Украины.

В случае с мемориалом в Бабьем Яру украинцы считают, что вполне уместной является участие в финансировании этого проекту граждан Израиля (81% - «за», 13% - «против»), Германии (77% - «за», «против» - 16%) и США (более 70% респондентов - «за», 22% - «против»). Но когда речь идет об участии граждан России в создании таких мест памяти, то 48% опрошенных выступают против, 43% - выступают за, 8% - не определились.

Во-первых, это должно быть государственное дело, во-вторых, которой должен заниматься УИНП, и в-третьих, что представители России в этом проект неуместны

Комментируя эти данные в беседе с Радио Свобода научный директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексей Гарань говорит, что, опираясь на опрос, украинцы считают, что лучше всего было бы поручить дело мемориализации Бабьего Яра Украинскому институту национальной памяти (УИНП).

«Это - три ключевые позиции, вытекающие из этого опроса, во-первых, это должно быть государственное дело, а не частный проект, во-вторых, которой должен заниматься УИНП, который имеет наивысшую степень доверия со всех названных в опросе государственных институтов (парламент, правительство, президент - ред.), и в-третьих, что представители России в этом проект неуместны », - объясняет доктор исторических наук, профессор« Киево-Могилянской академии »Алексей Гарань.

Он добавляет: учитывая такую позицию общественности, остается непонятным, почему президент Владимир Зеленский избегает даже обсуждения государственного проекту мемориализации Бабьего Яра, разработанного рабочей группой на базе Института истории Украины Национальной академии наук, и предоставляет свою полную поддержку частному проекту с участием российских олигархов - Михаила Фридмана и Германа Хана.

Среди таких ближайших к Кремлю людей российский эксперт называет и представителя группы «Альфа» Михаила Фридмана, известного в Украине своим участием в финансировании мемориального проекта в Бабьем Яру

Третий донор, который был в проект от его основания, украинский-русский бизнесмен Павел Фукс объявил о том, что он выходит из наблюдательного совета «Мемориального центра Холокоста« Бабий Яр »после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины объявила санкции против него в конце июня.



«Беспрецедентная поддержка украинского государства», - Хржановский

Говоря о том, что Украина «достойно отметить восьмидесятых годовщину трагедии в Бабьем Яру» на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», Владимир Зеленский заявил, что его администрация работает над этим "не первый месяц».

"И сегодня мы должны презентовать текущие результаты. Я думаю, что это должно поставить точку во всех конфликтах в этом проекте, и я уверен, что так и будет. Потому что разрушать любую важную работу очень легко. А что-то сделать, что-то построить, что-то оставить поколениям - это очень сложно", - отметил президент Зеленский.

Все, что делается «Мемориальным центром Холокоста« Бабий Яр », не было бы возможным без беспрецедентной поддержки Украинского государства.

Сразу после него через видеосвязь из Франции, с фестиваля в Каннах, где специальную премию жюри получил документальный фильм его коллеги и друга Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст », выступил художественный руководитель« Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Илья Хржановский.

Российский режиссер, который возглавил работу по мемориализации величайшей трагедии украинского еврейства, сразу же в своем выступлении поблагодарил президента Зеленскому за его поддержку.

«Все, что делается« Мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр», не было бы возможным без беспрецедентной поддержки Украинского государства, в тесном сотрудничестве, в буквальном смысле, ежедневно помогает этот проект и саму историю мемориализации реализовывать в таком беспрецедентном масштабе, в котором, как мы понимаем, это можно сделать, чтобы это стало гордостью Киева, гордостью Украины, гордостью мира. Поэтому хочу еще раз отдельно поблагодарить прежде всего президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента господину Ермаку, премьер-министру господину Шмыгалю. Ежедневно нам помогает и активным образом поддерживает проект министр культуры господин Ткаченко, и ему тоже за это отдельное спасибо », - сказал Илья Хржановский.

Это будет самый большой музейный комплекс в Европе, более 40 000 метров.

Далее, представляя проект, Илья Хржановский подробно рассказал о территории Бабьего Яра, на котором планируется мемориальный комплекс, о различных художественные и технические средства, такие, как инсталляции и подвесные мосты, которые будут применены для экспозиции, но не упомянул о самом нарратив - то, как будет рассказываться эта история, какие акценты будут расставлены, какие выводы сделаны.

«Мы предлагаем построить целый ряд музеев. Это будет самый большой музейный комплекс в Европе, более 40 000 метров. В нем будут музей трагедии Бабьего Яра, музей жертв, музей, связанный с историей забвения, и музей самого места Бабьего Яра, и музей того, что там происходило с цыганами, и других групп киевлян, которые там были уничтожены. Все вместе это будет объединено в единую «кровеносную систему» с помощью «позвоночника» и «скелета», и эта система будет светиться и будет видна даже из космоса », - рассказал Илья Хржановский, который добавил, что имея« абсолютную, безусловную и безоговорочную поддержку украинского государства », такие проекты дальше будут реализовываться по всей Украине.

«Хаотичная мемориализации» общественной организации - Дробович

Однако не все украинские государственные институты поддерживают энтузиазм относительно того, что происходит с этим проектом. Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью Радио Свобода говорит, что часть экспертов считает деятельность «Мемориального центра Холокоста« Бабий Яр »« хаотичной мемориализации ».

«Есть общественная организация, которая реализует время от времени различные проекты, на открытие которых приглашает представителей органов власти. У них нет концептуального видения, есть все эти инсталляции и подвесные мосты, «места для раздумий» и анонс многих музеев. Глава государства поддержал эти инициативы, потому что они конкретные, реализуемых но вместе с тем они имеют и высокий уровень неприятия в обществе. И это несет политические риски », - говорит Антон Дробович.

Такие сложные проекты должны проходить с обусловленный и проговаривания всех деталей, потому что это очень сложное место памяти

Среди этих рисков председатель УИНП называет «потерю субъектности» со стороны украинского государства.

«Не частный проект иметь« безусловную и безоговорочную »поддержку государства, как говорит Хржановский. Потому что такие сложные проекты должны проходить с обусловленный и проговаривания всех деталей, потому что это очень сложное место памяти, где переплетаются многие элементы: этно-религиозный контекст с историческим и политическим. Поэтому не может частная инициатива заявлять о своих желаниях, а государство «безусловно и безоговорочно» их выполнять, потому что это противоречит демократическому процессу. Государство должно иметь свою субъектность, а в таких отношениях с частным спонсором она ее теряет », - считает Дробович.

Кроме того, как говорит Дробович, «Мемориальным центром Холокоста« Бабий Яр »претендует на гораздо большую территорию, чем те 7 гектаров, которые ему в свое время передал Фонд памяти« Бабий Яр », который возглавлял пророссийский политик и бизнесмен Вадим Рабинович.

Также, по словам Дробович, "команда Хржановского" претендует и на объекты недвижимости, которые сейчас принадлежат государственному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр».

«Они хотят осуществлять проекты на государственной территории и настаивают на том, чтобы им были переданы угодья. Они хотят забрать здание конторы еврейского кладбища, что есть на территории заповедника. Все проекты, которые они анонсировали на этом форуме, они не в семи гектарах земли, которой было бы предостаточно для мемориализации, а они планируются на другой территории, принадлежащей государственному заповеднику. Поэтому это партнерство выглядит странно - они говорят, что дают деньги и организуют мероприятия, а от государства хотят разрешения делать все это на государственной территории. А это - не территория для бизнеса, это - мемориальная территория », - объясняет Антон Дробович.

Эта группа должна выбрать прозрачным образом публично оговорены и всем понятную концепцию

По мнению Антона Дробовича, участие иностранных доноров в проект мемориализации в Бабьем Яру, даже российских, не исключено, но Украинское государство не должно действовать под их диктовку. Напротив, руководство проектом должны осуществлять квалифицированные специалисты, которые должны назначать представители украинской государственной власти.

«Эта группа должна выбрать прозрачным образом публично оговорены и всем понятную концепцию, а пока единственной продуманной и конкретизированы концепцией, презентованной обществу для открытого обсуждения, является концепция, которую разработала Академия наук. Других пока не существует. И на основе этой концепции эта группа осуществляет надзор за реализацией проекту, чтобы он не отклонялся от концепции, и надзор за использованием донорских средств », - объясняет Антон Дробович.

Он убежден, что ситуацию еще можно исправить и вернуть мемориализации Бабьего Яра под контроль государства, украинских историков и общественности.