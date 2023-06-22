Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел и совещание по поводу духовной независимости Украины – мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги. Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и оправдывающими убийство, убийство украинцев и покрывающими зло. Каждый день и каждая. ночь российского террора это доказывают", - говорится в обращении.

Президент отметил, что Украина дойдет до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то пытается манипулировать, будут уничтожены.