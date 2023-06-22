Не может быть завязок с оправдывающими убийство: Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины
Не может быть действительно духовных завязок с государством-террористом и оправдывающими убийство, убийство украинцев и покрывающими зло. Каждый день и каждая ночь российского террора это доказывают
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел и совещание по поводу духовной независимости Украины – мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги. Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и оправдывающими убийство, убийство украинцев и покрывающими зло. Каждый день и каждая. ночь российского террора это доказывают", - говорится в обращении.
Президент отметил, что Украина дойдет до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то пытается манипулировать, будут уничтожены.
- Также 22 июня Владимир Зеленский на фоне сообщений разведки о вероятности теракта РФ на ЗАЭС отметил , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.
- Кроме этого, сегодня, после года промедлений, Зеленский наконец-то подписал закон о запрете импорта книг из РФ и Беларуси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное