"Не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками", - премьер Эстонии

Об этом она написала в своем твиттере.

"И снова мы становимся свидетелями жестоких и ужасных преступлений, совершенных Россией. Массовое убийство в Оленовке украинских военнопленных воспроизводит самые темные страницы истории. Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, как не может быть возвращение к отношениям с военными преступниками" - заявила Каллас.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

Действия оккупантов уже осудили высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, заявившая, что массовое убийство украинских военнопленных в Оленовке нуждается в расследовании .

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