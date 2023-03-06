Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Der Standard.

"Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но пока мы еще не в такой ситуации. Россия ищет решение на поле боя, и было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать некоторые части своей территории. Для меня абсолютно понятно: не может быть решения по Украине без Украины", - заявил он.

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Кроме того, он также повторил свой призыв к необходимости отделения русского населения от кремлевского режима и важности сохранения "канала диалога" с российским агрессором.

"Пусть не будет никаких сомнений: мы поддерживаем Украину без всяких "если" или "но" в ее борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основные принципы Устава ООН. Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога. И когда придет время, нам нужны будут площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказал Шалленберг.