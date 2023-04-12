"Не может быть речи о диалоге". Глава МИД Эстонии отреагировал на видео с жестокой казнью украинского военного
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал видео казни украинского военного и отметил, разговоры о диалоге с РФ после этого неуместны
Об этом он написал в twitter .
Министр подчеркнул, что после этого видео не может идти речь об участии России в Олимпийских играх.
"В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата... И мы до сих пор говорим о необходимости диалога и совместных соревнованиях на Олимпийских играх? О чем идет речь? Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!", - пишет он.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео , на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя видео казни украинского военного оккупантами, призвал изгнать Россию из ООН.
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