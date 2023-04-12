Об этом он написал в twitter .

Министр подчеркнул, что после этого видео не может идти речь об участии России в Олимпийских играх.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата... И мы до сих пор говорим о необходимости диалога и совместных соревнованиях на Олимпийских играх? О чем идет речь? Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!", - пишет он.