"Не может быть никакого примирения. Украина должна быть деукраинизирована", - глава российской ЧВК ENOT corp Мангушев
Один из руководителей частной военной компании ENOT corp (РФ) Игорь Мангушев заявил, что целью войны россиян против украинцев является полное уничтожение Украины как идеи и всех носителей этой идеи
Об этом он заявил на вечеринке сторонников боевых действий против Украины. Соответствующее видео сегодня, 28 августа 2022 года, опубликовало международное OSINT-сообщество InformNapalm.
Во время выступления на сцене Мангушев держал череп, по его словам, погибшего в Мариуполе украинского воина. Причем, по словам оккупанта, это его подразделение убило этого защитника Украины во время боев за Азовсталь.
"Мы еще живы, а вот этого чувака уже нет. Да, пусть горит в аду. Ему не повезло и с его черепа сделают кубок, возможно", - сказал наемник.
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"Наша война - она не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война с идеей. С идеей Украины как антирусского государства. Почему не может быть никакого примерения? Украина должна быть деукраинизирована, русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми. Мы воюем с идеей", - отметил Игорь Мангушев.
"Мы воюем с идеей и поэтому нам нас*ать, сколько их надо убить и как их надо убить. Если бы ми воевали с людьми, мы бы могли с ними помириться. Там, сказать: "Да, братан, ну так получилось, короче... Война". А мы воюем с идеей, поетому все носители этой идеи должны быть уничтожены", - добавил Мангушев.
- Наемники ENOT corp с 2014 года воюют на Донбассе.
- Эта НДС также действовала в интересах российской армии и спецслужб не только на территории Украины.
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