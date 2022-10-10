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OPINION

Не может быть никакого мира. Не мир, победа!

10 октября, 2022 понедельник
14:30
Мнение

Каждый, кто сейчас пишет о мире, а не победе, или предатель, или дурак, или просто обманутый русской пропагандой человек

Мы всегда побеждали в сражениях. Они всегда обманывали нас мирными договорами, которые потом коварно нарушали.

Московиты снова проиграют. И они снова ищут мир, чтобы спасти свое положение. С этой целью они бросили все свои исполинские медийные ресурсы на раскрутку темы "мира". И вот уже есть результат. Даже у нас, в украинском ФБ, все больше раздается голосов о цене победы. Не слишком ли велика. Ибо сколько же гибнет молодых ребят.

Скажу жестко, но правду: каждый, кто сейчас пишет о мире, а не победе, — или предатель, или дурак, или просто обманутый русской пропагандой человек, очень переживающий за своих близких в армии.

Не может быть никакого мира, братья. Мир в понимании московитов это забрать наши земли и примириться на новых границах. Это уже было в 14-м, когда они аннексировали Крым. Затем в 2016 году, когда стабилизировалась линия фронта на Донбассе. И каждый раз они не останавливались, а лезли все дальше и дальше. Неужели вам отразило память, уважаемые миротворцы? Неужели вы не видите, что каждый раз мы платим все большую и большую цену?

Мы должны быть сплоченные, сильные, рассудительные. Цена победы очень высока. Но если сейчас остановиться на полпути и оплатить ее не до конца, цена станет выше порядков. Ценой поражения в освободительной борьбе начала XX века стал Голодомор и уничтожение такого количества людей, что никакой войне и не снилось.

Не мир, победа!

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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