Об этом он сказал , выступая на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) в Латвии.

"Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня абсолютно бессмыслен в текущем контексте… Россия использует это для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не отступят с завоеванной территории, не может и не должно быть настоящих переговоров ", – сказал Сунак.

Премьер Британии отметил, что украинцы продемонстрировали: благодаря их решительности Путин отдает себе отчет, что не может победить на поле боя. И сейчас он усугубляет конфликт, вызывая ужасные последствия для народа Украины.

Риши Сунак также призвал предоставить Украине больше военной помощи в соответствии с требованиями текущей ситуации.

"Это означает больше систем ПВО, это означает артиллерию, это означает бронетехнику", – добавил он.

Также он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться "на снижении возможности России перегруппировываться и пополнять запасы, а это означает преследование ее цепей поставок и прекращение международной поддержки".

"Я считаю, что наша коллективная решительность понятна, и мы поддерживали и будем поддерживать Украину. И это прежде всего потому, что их безопасность – это наша безопасность", – добавил Сунак.

Перед Объединенными экспедиционными силами (группой во главе с Британией, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция) онлайн выступил Владимир Зеленский. Он призвал участников JEF предоставить Украине большее вооружение, чтобы помочь победить в войне.

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