Не может быть настоящих переговоров с Россией, пока она не отступит с оккупированных территорий Украины, – Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что нельзя соглашаться на какие-либо призывы Москвы к переговорам, пока она не оставит оккупированные территории в Украине
Об этом он сказал , выступая на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) в Латвии.
"Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня абсолютно бессмыслен в текущем контексте… Россия использует это для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не отступят с завоеванной территории, не может и не должно быть настоящих переговоров ", – сказал Сунак.
Премьер Британии отметил, что украинцы продемонстрировали: благодаря их решительности Путин отдает себе отчет, что не может победить на поле боя. И сейчас он усугубляет конфликт, вызывая ужасные последствия для народа Украины.
Риши Сунак также призвал предоставить Украине больше военной помощи в соответствии с требованиями текущей ситуации.
"Это означает больше систем ПВО, это означает артиллерию, это означает бронетехнику", – добавил он.
Также он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться "на снижении возможности России перегруппировываться и пополнять запасы, а это означает преследование ее цепей поставок и прекращение международной поддержки".
"Я считаю, что наша коллективная решительность понятна, и мы поддерживали и будем поддерживать Украину. И это прежде всего потому, что их безопасность – это наша безопасность", – добавил Сунак.
- Перед Объединенными экспедиционными силами (группой во главе с Британией, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция) онлайн выступил Владимир Зеленский. Он призвал участников JEF предоставить Украине большее вооружение, чтобы помочь победить в войне.
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