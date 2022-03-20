Не может быть компромиссов, связанных с территориальной целостностью Украины, - Зеленский

Об этом он сказал в эфире CNN.

Президент ответил на вопрос о возможности отказа от ОРДЛО и Крыма: "Есть ли компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство"

"Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал русских солдат букетами цветов, встречал их с оружием в руках", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Москва "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".