Не может быть компромиссов, связанных с территориальной целостностью Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности отказа от части территории в рамках компромиссов с РФ
Об этом он сказал в эфире CNN.
Президент ответил на вопрос о возможности отказа от ОРДЛО и Крыма: "Есть ли компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство"
"Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал русских солдат букетами цветов, встречал их с оружием в руках", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Москва "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".
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