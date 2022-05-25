"Не может быть и речи": Подоляк о попытках некоторых европейских политиков склонить Украину к замораживанию конфликта
Украина не сдаст свои территории ради мира, а будет продолжать воевать по всем направлениям. Минска-3 тоже не будет
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем телеграм-канале.
"Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания.
Именно поэтому пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий во имя мира", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении, потому что не собирается торговать своими гражданами, территориями или суверенитетом.
"Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – никакой власти, никакой стране".
Как отметил Подоляк, о замораживании конфликта не может быть и речи.
"Любое замораживание – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны. Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3"
Советник Офиса президента, в частности, сказал и о том, что никто в мире не заинтересован в длительной войне или продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине.
"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием", – резюмировал Подоляк.
- Напомним, руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина вернет свои территории исключительно силой
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.76
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 38.07
- Актуальное
- Важное