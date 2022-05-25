Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем телеграм-канале.

"Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания.

Именно поэтому пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий во имя мира", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении, потому что не собирается торговать своими гражданами, территориями или суверенитетом.

"Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – никакой власти, никакой стране".

Как отметил Подоляк, о замораживании конфликта не может быть и речи.

"Любое замораживание – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны. Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3"

Советник Офиса президента, в частности, сказал и о том, что никто в мире не заинтересован в длительной войне или продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

"Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, возьмем помощь оружием", – резюмировал Подоляк.