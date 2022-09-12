Не может быть других переговоров с Путиным, кроме капитуляции РФ, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что в случае встречи мировых лидеров с Путиным, если они будут поднимать вопросы Украины, то они должны говорить только об освобождении украинских территорий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Инициировать переговоры и диалоги с Путиным, кроме вопросов капитуляции России перед Украиной и партнерами, не может быть и речи. Любые переговоры и инициативы с которыми выходят западные лидеры или президент Турции Эрдоган нас напрягают. Не может быть поиска вместе с кремлевским руководством механизмов спасения Роси, когда она уже заметно идет в пропасть. Надо быть внимательными к этим переговорам", - подчеркнул Чубаров.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что президент Турции во время Крымской платформы выступил с четкой позицией Турции по Крыму.
"Он сказал о том, что оккупация Крыма незаконна и Россия должна уйти из Крыма и других оккупированных территорий Украины", - отметил Чубаров.
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