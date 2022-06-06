Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в твиттере.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия уравнивает города и убивает невинных мирных жителей.

Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающуюся атаку России", - написал Джонсон.

Министр обороны Британии заявил , что поддержка Украины меняется по мере развития тактики РФ, поэтому передают системы залпового огня M270.

Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.

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