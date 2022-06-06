"Не можем стоять в стороне": Джонсон подтвердил передачу Украине ракетных систем залпового огня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель до 80 километров
Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в твиттере.
"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия уравнивает города и убивает невинных мирных жителей.
Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающуюся атаку России", - написал Джонсон.
-
Министр обороны Британии заявил , что поддержка Украины меняется по мере развития тактики РФ, поэтому передают системы залпового огня M270.
- Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения . Борис Джонсон отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины, в частности предоставление реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния, чем до этого.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное