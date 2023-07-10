Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Немецкий президент отметил, что предвзят в этом вопросе, поскольку подписал в 2008 году в Осло Конвенцию о кассетных боеприпасах, когда был в должности министра иностранных дел. Однако Штайнмайер встал на защиту решения США.

"В нынешней ситуации мы не можем стоять на пути Соединенных Штатов", - заметил он.

Говоря о продолжающейся военной агрессии Кремля, Штайнмайер обратил внимание, что война в Украине "может завершиться хоть завтра", если Россия вышлет своих солдат обратно. Поэтому в этом контексте немецкий президент отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны стран-союзников.

"Если же Украина прекратит обороняться или мы не позаботимся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, это станет концом Украины", - добавил он.

Что известно о кассетных боеприпасах для Украины

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы. Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А на следующий день против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия. Против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил и Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля Соединенные Штаты все же объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Байден назвал решение "трудным", но отметил, что украинцы крайне нуждаются в боеприпасах. Об этом президент Зеленский поблагодарил страну и подчеркнул: "Расширение обороноспособности Украины даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира".

После этого министр обороны Алексей Резников рассказал о пяти принципах в отношении кассетных боеприпасов США, которые будет соблюдать Украина при освобождении оккупированных территорий.

В министерстве иностранных дел России решили прокомментировать подобное решение Вашингтона. Там назвали его "проявлением агрессивного антироссийского курса США", но сказали, что этот шаг "никаким образом" не повлияет на ход войны.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов. Подобного мнения придерживаются в минобороны Испании и правительстве Канады.

Однако в ОПУ утверждают: кассетные боеприпасы могут компенсировать снарядный дефицит военных Вооруженных Сил Украины и частично восстановить равенство сил на фронте.