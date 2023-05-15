Об этом сообщает NewsMaker .

По словам главы Гросу, он намерен инициировать процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ и уже обсудил инициативу с президентом страны Маей Санду.

"После того, как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может называться содружеством. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины", - сказал Гросу.

Он назвал Содружество независимых государств организацией, которую Россия создала для контроля бывших республик СССР.

"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и лучшему будущему. СНГ — это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы контролировать бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором", - подчеркнул Гросу.