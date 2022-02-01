"Не можем принимать государственные решения из-за технических проблем": Корниенко анонсировал изменение системы голосования "Рада"
Верховная Рада планирует переоснастить систему для голосования народных депутатов в сессионном зале
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада"
В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимали государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", - сказал первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко
Он уточнил, что рассматривается вариант, когда депутатам разрешат дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.
Возможна замена кресел на рабочих местах народных депутатов.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка считает, что народные депутаты хотят перенести пленарные заседания Верховной Рады не из-за роста количества больных COVID-19.
- Верховная Рада Украины перенесла пленарные заседания на середину февраля из-за вспышки коронавируса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное