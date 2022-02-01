"Не можем принимать государственные решения из-за технических проблем": Корниенко анонсировал изменение системы голосования "Рада"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



"Мы стоим уже на пороге большой реформы Парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада"

В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимали государственные решения из-за определенных технических проблем. Соответствующее техническое переоснащение возможно только в период между сессиями, потому что ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", - сказал первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко



Он уточнил, что рассматривается вариант, когда депутатам разрешат дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.



Возможна замена кресел на рабочих местах народных депутатов.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка считает, что народные депутаты хотят перенести пленарные заседания Верховной Рады не из-за роста количества больных COVID-19.

Верховная Рада Украины перенесла пленарные заседания на середину февраля из-за вспышки коронавируса.