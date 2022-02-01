"Не можем позволить себе действовать как нерешительное или слабое звено Восточного фланга НАТО": Словакия выступила за увеличение присутствия сил Альянса в стране
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за усиление присутствия сил НАТО в стране, подчеркнув, что Словакия не хочет вооруженного конфликта, однако не может закрывать глаза на его угрозу
Об этом она сказала во время брифинга о напряженной ситуации с безопасностью в Украине, сообщает Pravda.
"Мы не можем позволить себе действовать как нерешительное или слабое звено на восточном крыле Альянса. В такой ситуации мы должны способствовать единству и сплоченности в первую очередь и, конечно, нашей готовности продолжать вносить свой вклад в коллективную безопасность", - сказала Чапутова.
Президент заявила, что усиление Восточного фланга НАТО, а также восточных границ Словакии силами НАТО отвечает интересам страны.
Кроме того, Чапутова призвала критично воспринимать информацию и отличать факты от пропаганды. По ее словам, на вопрос: "Являются ли Украина или НАТО агрессором", - есть ответ о том, что именно РФ собрала у украинской границы 100 тыс. военных, тогда как у Альянса всего 5 тыс. военных.
В то же время, по ее мнению, с Россией есть смысл продолжать диалог.
"Среди российских требований есть те, которые заслуживают внимательного рассмотрения. Таких, как предложение запретить определенные системы вооружения в Европе, и потому есть смысл продолжать с ними диалог. Но законные права России заключаются не в том, что она может решать судьбы других, независимо от их интересов", - подчеркнула президент.
Чапутова отклонила требование России о том, чтобы страны отказывались от вступления в НАТО или страны-члены не принимали технику и войска без согласия России.
"Мы бы сегодня действовали против самих себя, если бы предоставили любой третьей стране, России или кому-то другому, право налагать вето на обязательства, на которых базируется безопасность Словацкой Республики", - сказала Чапутова.
- Напомним, Столтенберг назвал основные пункты ответов НАТО на "гарантии безопасности" РФ, среди которых - готовность в случае необходимости увеличить присутствие сил на Восточном фланге.
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