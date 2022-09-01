"Не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром": Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока"
Германия считает, что не может полагаться на поставки газа из России через газопровод "Северный поток" этой зимой
Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек, сообщает Bloomberg.
На пресс-конференции в Берлине в четверг Габека спросили, ожидает ли он, что Газпром возобновит поставки газа через "Северный поток" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство связь с российской компанией.
"Прямых переговоров между моим министерством и Газпромом нет. Я ожидаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное – чистые спекуляции. Нам не стоит рассчитывать на то, что зимой газ будет поступать по газопроводу "Северный поток", – сказал Роберт Габек.
В четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России. Плавучие терминалы устанавливать быстрее и дешевле наземных проектов. Германия планирует запустить по крайней мере два таких объекта в этот отопительный сезон, а другие запланированы на следующую зиму.
- Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.
- Ранее, 14 июня, компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. В Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить поставки газа.
- 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток-1" до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода
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