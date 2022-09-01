English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика "Не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром": Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока"

"Не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром": Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока"

1 сентября, 2022 четверг
19:40
Экономика

Германия считает, что не может полагаться на поставки газа из России через газопровод "Северный поток" этой зимой

Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек, сообщает Bloomberg.

На пресс-конференции в Берлине в четверг Габека спросили, ожидает ли он, что Газпром возобновит поставки газа через "Северный поток" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство связь с российской компанией.

"Прямых переговоров между моим министерством и Газпромом нет. Я ожидаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное – чистые спекуляции. Нам не стоит рассчитывать на то, что зимой газ будет поступать по газопроводу "Северный поток", – сказал Роберт Габек.

В четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России. Плавучие терминалы устанавливать быстрее и дешевле наземных проектов. Германия планирует запустить по крайней мере два таких объекта в этот отопительный сезон, а другие запланированы на следующую зиму.

  • Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.
  • Ранее, 14 июня, компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. В Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить поставки газа.
  • 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток-1" до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
санкции против России
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
31 августа, 2022 среда
Украинское контрнаступление на Юге существенно изменило линию фронта. Колонка Сергея Згурца
путін, шойгу
29 августа, 2022 понедельник
Британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной
Микола Княжицький
Автор
31 августа, 2022 среда
Погибла Манана Асламазян
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
21:17
Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий – экс-председатель Королевского института Объединенных ВС Великобритании
21:04
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:59
"Стену" с РФ перестали строить, потому что кому-то показалось, что россияне не пойдут дальше, - генерал-майор Бидыло
20:57
Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине
20:42
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поднял украинский флаг на концерте в Майами
20:37
Мы больше не будем уязвимы к шантажу, – Джонсон об отказе от российских энергоносителей
20:34
США не дали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в мероприятии ООН
20:20
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - гендиректор Гросси
20:18
Литва предлагает снарядить на ЗАЭС полицейскую миссию
20:14
ВСУ получат от Дании зимнюю форму и одежду
20:03
Антикоррупционный суд Украины впервые конфисковал состояние подсанкционного российского олигарха
20:00
Украина соберет около 50 млн тонн зерновых – это вдвое меньше, чем в прошлом году, - Всеукраинский аграрный совет
19:52
Ривненскую область посетил миллиардер Баффет и поработал там комбайнером
19:44
На фото украинское поле пшеницы
РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций
19:09
Компромисс вместо конфликта: между Сербией и Косово заработали новые правила пересечения границы
18:52
Эксклюзив
Этот ПТРК создали, чтобы уничтожать российские танки: что может комплекс NLAW против "брони" армии РФ
18:50
Враг попытался наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, успеха не имел, отошел, - Генштаб
18:50
Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана
18:49
Эксклюзив
NASAMS будет передано скрытно и с ускоренным сроком поставки, - военный эксперт Киричевский
18:33
Вблизи Бучи на бывших позициях армии РФ нашли тело замученного оккупантами мужчины
18:28
Россия пригрозила эмбарго странам, которые поддержат установление предельных цен на нефть из РФ
18:16
В Польше озвучили идею о репарациях от Германии на сумму €1,3 трлн за нацистскую оккупацию страны, Берлин отреагировал
18:12
Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США, – минобороны Тайваня
18:12
Общался с ФСБ и сдавал позиции ВСУ: в Харьковской области разоблачили вражеского информатора
18:07
Латвия
Украинцы в Латвии смогут обменять наличные гривни на евро
18:04
Касим-Жомарт Токаев
Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов
17:55
В Мелитополе оккупанты дают по 10 тыс. рублей родителям, которые поведут детей в школы, - мэр
17:55
Красный Крест записал данные около 1800 вышедших из Азовстали защитников Мариуполя, но не может их посетить, - гендиректор МККК
17:46
Финляндия передаст Украине новую партию оборонной помощи на 8,3 млн евро
17:45
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Мы должны сделать украинскую культуру своей для всех уголков нашего государства, - Княжицкий
17:38
Обновлено
МАГАТЕ
МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС, - Гросси
17:36
Украинские бойцы показали, как уничтожили две российские самоходные артустановки вместе с экипажем
17:25
Эксклюзив
После событий на Юге стало резко тихо на Бахмутском направлении, – боец Закарпатской бригады ТрО Шандор
17:23
В Донецкой области увеличили продолжительность комендантского часа
17:16
Оккупанты нанесли экологии Украины ущерб почти на 1 трлн грн, - Министерство защиты окружающей среды
17:10
Обновлено
Лавров
"Будем считать нападением на РФ": Лавров пригрозил Молдове войной в случае "угрозы" оккупантам Приднестровья. В Кишиневе жестко отреагировали
17:05
Twitter
Twitter начал тестировать функцию редактирования твитов
16:50
Как звучит космос? Ученые NASA превратили снимки телескопа Уэбба в музыку
16:49
Пожар в Беларуси может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны, - министр защиты окружающей среды
16:43
Учения для украинских военных провели уже 14 стран-партнеров, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV