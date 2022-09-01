Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек, сообщает Bloomberg.

На пресс-конференции в Берлине в четверг Габека спросили, ожидает ли он, что Газпром возобновит поставки газа через "Северный поток" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство связь с российской компанией.

"Прямых переговоров между моим министерством и Газпромом нет. Я ожидаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное – чистые спекуляции. Нам не стоит рассчитывать на то, что зимой газ будет поступать по газопроводу "Северный поток", – сказал Роберт Габек.

В четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России. Плавучие терминалы устанавливать быстрее и дешевле наземных проектов. Германия планирует запустить по крайней мере два таких объекта в этот отопительный сезон, а другие запланированы на следующую зиму.

Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Ранее, 14 июня, компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. В Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить поставки газа.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток-1" до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

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