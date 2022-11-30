"Не можем подтвердить, информация закрыта": Генштаб прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о потерях ВСУ
Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне с Россией, поскольку это закрытая информация
Об этом в комментарии одному из украинских СМИ сказал руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 30 ноября заявила о 100 тыс. погибших украинских военных. По просьбе прокомментировать эти цифры, Сеник ответил: "Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования".
"В то же время, если озвученная главой Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", - добавил он.
- По официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения военные РФ потеряли 88 880 солдат, 2914 танков, 5872 боевых бронированных машин и 1562 БПЛА.
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