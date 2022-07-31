Об этом сообщила в своем заявлении глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут сломить дух наших людей! Город ранен и с каждым днем эти ранения становятся все тяжелее…Но мы выстоим!" - написала она.

Замазеева обратилась к общественности с просьбой не молчать о ситуации в Николаеве, ведь в то время, как у других "бурлит в головах мирная жизнь", город уничтожают.

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"А где-то бурлит в головах людей мирная жизнь, кто-то обсуждает, как сидит на фото Елена Зеленская, как кто-то одет и куда-то уехал… Мне это сейчас все равно, как и всем николаевцам! Но мне не все равно, когда город уничтожают, стирают с лица земли, убивают наших людей, детей", - подчеркнула Анна Замазеева.

Кроме этого, глава обрлады сообщила, что, несмотря на потери и усталость, николаевцы разбирают каждый завал и будут держаться, пока не победят.

"Мы будем держаться и победим. Но весь мир должен кричать! Кричать об ужасных действиях страны-террориста! И наконец-то осознать, что "русский мир" - это убийства, пытки и терроризм!" - написала у себя в телеграме Анна Замазеева.

Напомним, что ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам.

Заместитель председателя Молодежного совета при Николаевской ОГА Кирилл Равинский заявил , что этот обстрел Николаева был самым массированным за все время полномасштабной войны России против Украины.

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