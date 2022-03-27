Не молчите! Футболист сборной Украины Яремчук призвал мир пробудиться и остановить Путина

Об этом Яремчук написал в Instagram.

Футболист выложил видео разрушенных украинских городов и признался, что его сердце разбито.

"Я – Роман Яремчук, игрок "Бенфики" и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я – человек, и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушены города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей", – написал Яремчук.

Он подчеркнул, что российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах.

"Это настоящий геноцид! Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется ежедневно" , – подчеркнул Яремчук.

Он призвал приостановить российского диктатора Путина.

"Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину! Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спастите жизнь детей Украины!" – написал Яремчук.

Напомним, 19 марта футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Виталий Миколенко записали совместное обращение в связи с полномасштабной российской агрессией против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb