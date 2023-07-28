Мы точно победим, в этом не сомневаюсь по нескольким причинам, но наберитесь терпения.

Почему я уверен:

1. Война в Украине сегодня – это прокси-война двух глобальных государств, где утилизируется военный потенциал одного из союзников Китая, к сожалению, руками, жизнями украинцев – союзника второго глобального игрока. И он не заинтересован в нашем проигрыше. И предоставит нам необходимую помощь, но не сразу.

2. Украинская нация сегодня проходит болезненные роды и становление полноценной политической нации, что невозможно без боли и трагедий.

Но мы впервые так близко к становлению, и я верю, что у нас нет другого варианта, кроме как победить и стать ведущей страной для Европы!

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3. Мотивация.

У нас с ордынцами она критически разная. Они действуют как грабители и как рабы на службе своего царя. Украинцы же – свободные люди, защищающие свои семьи и свою землю.

Наша мотивация в 100 раз повышает шансы на победу над урками, которые заслуживают только тюрьмы.

4. Архетип.

Украинцы – это нация, которая последние 400 лет живет и выживает в меняющемся хаотическом мире.

У нас в родовой памяти генетически заложены способности выживать и побеждать в любых обстоятельствах!

Ордынский архетип – быть пресмыкающимися, крепостными.

В украинских реалиях произведение Му-му закончилось бы утоплением злой барыни, но не друга.

Ну, не могут рабы победить свободного человека!

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5. Горизонтальные структуры почти всегда побеждают вертикальные, иерархические!

Помните морскую битву при Лепанто (1571 год).

Там Османская империя, обладавшая сильным и централизованным флотом, столкнулась с Венецианской республикой, у которой был слабее флот, но со свободными капитанами кораблей, и в итоге проиграла!

В этом мировоззренческое отличие наших двух систем, где у ордынцев нет и единого шанса!

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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