Не могут рабы победить свободного человека
Друзья, не ждите скорой победы и прекращения войны уже в этом году. Не огорчайтесь из-за отсутствия быстрых результатов контрнаступления
Мы точно победим, в этом не сомневаюсь по нескольким причинам, но наберитесь терпения.
Почему я уверен:
1. Война в Украине сегодня – это прокси-война двух глобальных государств, где утилизируется военный потенциал одного из союзников Китая, к сожалению, руками, жизнями украинцев – союзника второго глобального игрока. И он не заинтересован в нашем проигрыше. И предоставит нам необходимую помощь, но не сразу.
2. Украинская нация сегодня проходит болезненные роды и становление полноценной политической нации, что невозможно без боли и трагедий.
Но мы впервые так близко к становлению, и я верю, что у нас нет другого варианта, кроме как победить и стать ведущей страной для Европы!
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3. Мотивация.
У нас с ордынцами она критически разная. Они действуют как грабители и как рабы на службе своего царя. Украинцы же – свободные люди, защищающие свои семьи и свою землю.
Наша мотивация в 100 раз повышает шансы на победу над урками, которые заслуживают только тюрьмы.
4. Архетип.
Украинцы – это нация, которая последние 400 лет живет и выживает в меняющемся хаотическом мире.
У нас в родовой памяти генетически заложены способности выживать и побеждать в любых обстоятельствах!
Ордынский архетип – быть пресмыкающимися, крепостными.
В украинских реалиях произведение Му-му закончилось бы утоплением злой барыни, но не друга.
Ну, не могут рабы победить свободного человека!
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5. Горизонтальные структуры почти всегда побеждают вертикальные, иерархические!
Помните морскую битву при Лепанто (1571 год).
Там Османская империя, обладавшая сильным и централизованным флотом, столкнулась с Венецианской республикой, у которой был слабее флот, но со свободными капитанами кораблей, и в итоге проиграла!
В этом мировоззренческое отличие наших двух систем, где у ордынцев нет и единого шанса!
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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