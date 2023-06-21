Об этом Зеленский рассказал BBC .

"Он (Путин, - ред.) будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он это очень любит. Но я не могу сказать наверняка, особенно о человеке, не имеющей связи с реальностью, который в 21 веке начал полномасштабную войну против своего соседа", - считает президент Украины.

Относительно ситуации на фронте украинский лидер признал, что военное наступление не идет легко, поскольку 200 тыс. кв. км нашей территории были заминированы войсками РФ.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины будут продвигаться на поле боя так, как предпочитают.

"Независимо от того, как далеко мы продвинемся в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - добавил глава государства.

Что известно о ядерном оружии РФ в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили , что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня опроверг информацию о том, что Россия якобы переместила в Беларусь ядерные боеголовки.