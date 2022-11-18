Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Не могу остаться при таком составе": Шевченко объявил о выходе из НОК

"Не могу остаться при таком составе": Шевченко объявил о выходе из НОК

18 ноября, 2022 пятница
17:39
Спорт

Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, членом которого стал 17 ноября

Об этом он написал в Facebook .

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе", – отметил Шевченко.

Вероятно, под таким составом он подразумевает депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

По словам Шевченко, Украина платит за свою свободу безгранично высокую цену жизнью лучших украинцев, поэтому все должны быть достойны их.

  • Новым президентом НОК стал Вадим Гутцайт. 6 августа он объяснял, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от спортивных соревнований.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Читайте также:
Автор Игорь Гулик
17 ноября, 2022 четверг
Гордиев узел Анджея Дуды
Володимир Зеленський
16 ноября, 2022 среда
Зеленский объяснил, почему не предупредил украинцев о начале полномасштабной войны. Ему предлагали эвакуировать Киев
Олексій Гончаренко
17 ноября, 2022 четверг
Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.51
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
18:39
Нестор Шуфрич
Суркис и Шуфрич покидают состав НОК Украины
18:35
Виктор Орбан
Помощь в рамках двусторонних соглашений: Орбан выступил против плана ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро
18:31
В случае блекаута на восстановление энергосистемы Украины может потребоваться от 3 до 7-10 дней, – директор Центра исследований энергетики
18:30
Историк из окопа: о Руси, нации и имперском прошлом
18:06
Из-за темноты выросло количество ДТП: в Минздраве напомнили, как предоставить медицинскую помощь травмированным в аварии
18:05
OPINION
Пригожин подает знак Западу: Россия может "сорваться с катушек"
18:05
Работал в "народной милиции ЛНР": жителю Луганщины выдвинули подозрение за участие в террористической организации
18:02
Интервью
Владимир Остапчук: Украина в трендах, а мы – их формируем
17:44
На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение
17:43
Киберспортивная команда NAVI стала партнером United 24 и внесла первый взнос – $100 тыс.
17:38
Эксклюзив
"Мощный намек Путина": ракета Х-55, запущенная РФ, способна нести боеголовку в 350 килотонн, - эксперт Defense Express Рябых
17:33
Отсутствие запчастей ставит под угрозу боеспособность поставленных Украине немецких гаубиц, - Spiegel
17:32
нефть
В ЕС назвали вероятную дату введения ограничений цен на российскую нефть
17:18
Латвия
В Латвии русскоязычные пытаются избежать экзамена на знание государственного языка
17:06
В ОК "Юг" рассказали, как военные определяют, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине
16:44
Около половины энергосистемы Украины парализованы из-за атак РФ
16:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:36
Эксклюзив
МН17
Путин и начальник штаба ВС РФ Герасимов ответственны за преступление по MH-17, - генерал Маломуж
16:36
В Киеве внедряют экстренные отключения света: графики стабилизационных отключений бездействуют
16:33
Способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессии против местных: в Николаевской области СБУ задержала коллаборантку
16:27
В КГГА еще не решили, устанавливать ли главную елку Украины: посоветуются с силами обороны
16:20
50 самолетов на запчасти и в простой. Аэрофлот из-за санкций против РФ вынужден "каннибализовать" четверть своего авиапарка
16:16
Обзор
Поезд с войны. Что делать, если рядом в маршрутке боец из Донбасса
16:07
OPINION
Россия зондирует США и НАТО ракетами по Польше
16:03
"Это как две территории государства Австрия": глава ГСЧС о масштабах заминированной площади Украины
15:52
Жозеп Боррель
Евросоюз после приговора суда требует от России признать ответственность за аварию МН17
15:33
Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира по футболу
15:30
Эксклюзив
В Мариуполе количество оккупантов возросло в 7 - 10 раз, - советник мэра Андрющенко
15:19
Эксклюзив
Оккупанты в Запорожской области расстреляли семью с двумя детьми, - депутат райсовета Кирильчук
15:01
Обновлено
Россияне на оккупированной части Херсонщины сохранили боеспособность и пытаются закрепиться на этой территории, - Тетерук
14:53
В Польше заявили, что должны заменить Россию в G20
14:47
Власти Киева готовятся к разным сценариям со светом, в том числе к полному отключению
14:42
Министра образования Грузии допросят в парламенте из-за русских школ
14:39
Анонс
Российский ракетный террор, жизнь деоккупированного Херсона и взрыв в Пшеводуве в новом выпуске Spotlight Ukraine
14:38
В Воздушных силах заявили о подготовке системы Hawk к защите неба над Украиной
14:19
Украина отправила первые два корабля в рамках новой продовольственной инициативы Grain from Ukraine
14:15
В Воздушных силах прокомментировали информацию об использовании Россией ракеты с имитатором ядерной боеголовки
14:04
OPINION
Для Китая Украина – буферная зона
14:03
В ООН оптимистичны в отношении возможного соглашения Украины и РФ о транзите аммиака
14:01
Подоляк
Любые уступки легализуют убийства, - Подоляк о возможности территориальных "компромиссов" с РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV