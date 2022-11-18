"Не могу остаться при таком составе": Шевченко объявил о выходе из НОК
Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, членом которого стал 17 ноября
Об этом он написал в Facebook .
"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе", – отметил Шевченко.
Вероятно, под таким составом он подразумевает депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.
По словам Шевченко, Украина платит за свою свободу безгранично высокую цену жизнью лучших украинцев, поэтому все должны быть достойны их.
- Новым президентом НОК стал Вадим Гутцайт. 6 августа он объяснял, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от спортивных соревнований.
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