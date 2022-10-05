"Не могу говорить без согласия другой стороны": Харчишин уклонился от комментариев о романе с Яниной Соколовой
Фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин жениться во второй раз не планирует, а отношения с журналисткой и телеведущей Яниной Соколовой назвал теплыми и дружественными
Об этом Валерий Харчишин рассказал в интервью Славе Демину для YouTube-канала "Люкс ФМ".
Известный украинский рок-музыкант Валерий Харчишин в мае этого года сообщил, что они с супругой Юлией планируют развестись после 13 лет брака.
Комментируя слухи, которые ходили между фанатами об отношениях с Яниной Соколовой, музыкант сказал, что "говорить об отношениях не собирается".
"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ссорились. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать вторую сторону без ее согласия. Я не могу говорить о Юле (жена, - Эспрессо) без ее согласия. Это нечестно", – сказал певец.
Он также добавил, что не планирует вступать в брак.
"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет... Пока об этом не думал", - добавил Харчишин.
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