Об этом Валерий Харчишин рассказал в интервью Славе Демину для YouTube-канала "Люкс ФМ".

Известный украинский рок-музыкант Валерий Харчишин в мае этого года сообщил, что они с супругой Юлией планируют развестись после 13 лет брака.

Комментируя слухи, которые ходили между фанатами об отношениях с Яниной Соколовой, музыкант сказал, что "говорить об отношениях не собирается".

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ссорились. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать вторую сторону без ее согласия. Я не могу говорить о Юле (жена, - Эспрессо) без ее согласия. Это нечестно", – сказал певец.

Он также добавил, что не планирует вступать в брак.

"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет... Пока об этом не думал", - добавил Харчишин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb